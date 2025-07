Temporali e raffiche di vento domani allerta meteo gialla in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido domani, lunedì 28 luglio, dalle ore 09:00 fino alle ore 23:59. Queste le Zone interessate: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele) del territorio campano. Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Temporali e raffiche di vento, domani allerta meteo gialla in Campania

