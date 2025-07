Temporali e grandine | allerta meteo fino a lunedì sera in Veneto

Il maltempo tornerà a colpire il Veneto nelle prossime ore: dal tardo pomeriggio di domenica 27 luglio, infatti, è prevista una nuova fase di instabilità in aumento a partire dalle zone montane, con rovesci e temporali sparsi che raggiungeranno la Pedemontana e i comuni della pianura nella notte. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: veneto - temporali - grandine - allerta

Il tempo è ancora instabile in Veneto e la Regione rimane in allerta per possibili temporali - Il Meteo regionale segnala, da mercoledì 7 maggio fino alle prime ore di giovedì 8, tempo instabile con probabili rovesci sparsi, anche temporaleschi.

Forti temporali in arrivo in tutto il Veneto: allerta gialla anche nel Padovano - Le previsioni meteo regionali segnalano che tra il pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, e la prima parte di domani, martedì 6 maggio, il tempo sarà in prevalenza instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente anche forti, più frequenti.

Meteo ancora instabile in Veneto e possibili temporali: allerta regionale in 4 bacini - Il Meteo regionale segnala che tra il pomeriggio di martedì 6 e la mattinata di mercoledì 7 maggio il tempo sarà ancora instabile con precipitazioni irregolari, più frequenti sulla pianura dove saranno possibili forti rovesci (anche temporaleschi) specie sulle zone centro meridionali; localmente.

ALLERTA #METEO #VENETO: TEMPORALI CON #GRANDINE E VENTO FORTE https://www.meteoweb.eu/2025/07/allerta-meteo-veneto-27-28-luglio/ 1001821583/ Vai su Facebook

Allerta gialla questa domenica in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto. Sensibile calo delle temperature. https://rainews.it/articoli/2025/07/meteo-tornano-temporali-e-grandine-poi-lanticiclone-e-di-nuovo-il-caldo-le-previsioni Vai su X

Temporali e grandine: allerta meteo fino a lunedì sera in Veneto; Meteo in Veneto: allerta gialla per temporali, grandine e vento; Maltempo in Veneto con rischio grandinate e vento forte: scatta l'allerta gialla.

Pazza estate, ancora temporali e grandine in arrivo: allerta meteo in tutto il Veneto - Scatta l’allerta gialla per temporali in tutto il Veneto, ad esclusione del bacino dell’Alto Piave, a causa di una nuova fase di maltempo che interesserà la regione tra la sera di oggi, domen ... Scrive nordest24.it

Temporali e grandine: allerta meteo fino a lunedì sera in Veneto - La Protezione Civile regionale, alla luce delle previsioni meteo di Arpav, ha diramato un nuovo stato di attenzione per maltempo valido su tutto il Veneto dalle ore 16 di domenica fino alla serata di ... Riporta trevisotoday.it