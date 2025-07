Temporali addio o quasi Intanto il ritorno del bel tempo è dietro l' angolo

I temporali in Trentino si apprestano a diventare un ricordo (almeno per i prossimi giorni): è quanto emerge dalle previsioni di Meteotrentino. Non sarà una cosa immediata: nelle prossime ore, infatti, sarà utile avere un ombrello a portata di mano, complici probabili rovesci sparsi e temporali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it