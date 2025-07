Teatro per ragazzi a Faenza

Alle 21.15 di domani, in Piazza Nenni a Faenza, per la rassegna Teatro Masini Estate - Teatro Ragazzi nella Molinella, non si terrà lo spettacolo 'Ferdinando', che sarà sostituito da ' La bella addormentata? ', pièce di Proscenio Teatro liberamente tratta da 'La bella addormentata nel bosco' nelle versioni dei fratelli Grimm e Charles Perrault. Si tratta di teatro d'attore e pupazzi con interazione con il pubblico. La trama: Il teatro per l'occasione è un Museo monotematico, dedicato alla raccolta di materiali e documenti inerenti il patrimonio delle favole e fiabe più conosciute di ogni tempo, c'è la sala di 'Pinocchio', quella de 'Il Gatto con Gli Stivali', di 'Raperonzolo' e di tutte quelle storie che hanno riempito l'immaginario di intere generazioni di ragazzi in tutto il mondo.

UN'ESTATE SOTTO LE STELLE ALLA MOLINELLA: TORNA IL TEATRO DELLE FAVOLE Per la prima volta dopo alcune stagioni, il Teatro Ragazzi riabbraccia il cuore di Faenza: la bella Piazza Nenni, la piazza del teatro. Proprio in questi giorni è in corso

