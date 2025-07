Tazza Cimo | Troppe avarie per ambulanze del 118 di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le frequenti avarie delle ambulanze del servizio 118 della Asl di Benevento rappresentano il segnale evidente di una più ampia crisi sistemica che mette a rischio la corretta erogazione di servizi essenziali sollevando sospetti anche sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Le ultime settimane rivelano una situazione drammatica e fuori controllo delle ambulanze inidonee che si bloccano continuamente durante i soccorsi e si sostituiscono tra loro in un grottesco scambio di veicoli inaffidabili”. E’ la denuncia fatta dal segretario aziendale della Asl di Benevento della federazione Cimo-Fesmed, Emilio Tazza che ha presentato, tramite un suo legale, la richiesta di accesso agli atti su controlli e verifiche delle ambulanze del 118 in servizio in provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it