tavernelle rock fest grande successo per un cartellone ricchissimo

Si √® concluso ieri sera con i Melancholia, che hanno aperto il concerto di Whitemary, artista di fama internazionale partita dal jazz ed arrivata fino alla techno, che ha presentato sul palco il nuovo album ‚ÄúNew Bianchini‚Äú, il Tavernelle Rock Fest di Tavernelle di Panicale. Il festival, a ingresso gratuito, che ogni anno accoglie migliaia di appassionati di musica rock, punk ed elettronica, era iniziato venerd√¨ sera con la band Auge, a seguire lo spettacolo offerto dai Derozer colonne portanti del punk rock italiano e dai Meganoidi, band molto amata nel panorama alternativo italiano. Il presidente Luca Bianchi ed il direttore artistico Alberto Calzoni hanno messo in campo un cartellone notevole per la due giorni che si √® svolta in Piazzale Amendola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

