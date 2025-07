"Quando arrivò la telefonata avevo già capito che lei non c’era più. Credo che ogni madre lo senta, dentro. Sapevo che era accaduto qualcosa di irreparabile. Era mia figlia, ma anche la mia migliore amica. Lui correva il giorno dell’impatto. Aveva bevuto tantissimo e la mia bambina ci ha rimesso la vita. Cosa dico ai giovani d’oggi? Ragionate prima di mettervi al volante. Cercate di capire che in mano avete una potenziale arma letale". Spezza il cuore sentir parlare Clelia Magnani, mamma di Tatiana Morresi Magnani, una ragazza di 22 anni di Castelfranco tragicamente morta in un incidente avvenuto nell’estate del 2008. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tatiana travolta e uccisa: "Persi tutto, resta la rabbia. I giovani ignorano i rischi"