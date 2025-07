Tasse nascoste ogni famiglia paga 20mila euro l’anno senza saperlo

In Italia in oltre 9 casi su 10 i contribuenti pagano tasse nascoste, cioè avendone poca consapevolezza. Il peso fiscale si abbatte in modo silenzioso sul portafoglio attraverso prelievi alla fonte e imposte incorporate nei consumi. Quante tasse si pagano in Italia. È quanto emerge da un’analisi dell’ Ufficio Studi della Cgia di Mestre, che ha rilevato come nel 2025 il peso fiscale medio è di 20.231 euro su una famiglia tipo composta da due genitori lavoratori dipendenti con un figlio a carico. Secondo lo studio il 96,8% delle imposte viene riscosso in modo praticamente automatico: 12.504 euro tramite trattenute Irpef, contributi previdenziali e addizionali locali;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

