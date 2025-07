Tassa di soggiorno i proventi per la promozione

L’assemblea degli hotel e delle strutture ricettive di Urbino ha chiesto all’amministrazione comunale di usare tutti i proventi della tassa di soggiorno – circa 180mila euro l’anno – per creare eventi che incentivino il turismo e per la promozione turistica. La proposta è stata formulata durante una riunione tra i titolari delle attività , l’assessore Francesco Guazzolini e i vertici di Confturismo Urbino, associazione di settore facente parte di Confcommercio. "Assieme agli albergatori urbinati, abbiamo avuto un cordiale e produttivo incontro con l’assessore, a cui abbiamo evidenziato due gravi questioni da cui il turismo cittadino è attanagliato, in questo 2025 – scrivono Egidio Cecchini e Fabrizio Marcucci Pinoli, segretario e presidente della locale Confturismo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tassa di soggiorno, i proventi per la promozione"

In questa notizia si parla di: tassa - soggiorno - proventi - promozione

Lanciano, nuove mappe e cartelli turistici con i ricavi della tassa di soggiorno - Imposta di soggiorno utilizzata per il decoro turistico della città e per servizi di accoglienza ai turisti.

Renisi (Federalberghi Pescara) sull'aumento della tassa di soggiorno in città : "Va spostato al primo gennaio 2026" - L'aumento della tassa di soggiorno a Pescara dev'essere posticipato almeno al primo gennaio 2026. A chiederlo la presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi assieme alla vicepresidente Cecilia Rubaudo Nella mattinata del 7 maggio si è tenuta la commissione controllo e garanzia del.

B&b e case vacanza. La tassa di soggiorno aumenta di un euro : "Decisione corretta" - Nuova modulazione della tassa di soggiorno per le strutture extra-alberghiere che, dal 1° luglio aumenterà di un ulteriore euro in aggiunta a quanto già deliberato a febbraio per case ed appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa; case e appartamenti per uso turistico di proprietà di privati; attività saltuarie di alloggio e prima colazione; case per ferie; Bed&Breakfast e affittacamere.

24/7/25. Tra i punti rinviati dal Consiglio Comunale di lunedì scorso, anche la destinazione dei proventi della tassa di soggiorno (tra il 2022 e il 2024 ben 3 mln incassati): occorrerà prima sentire il parere delle categorie turistiche per evitare discriminazioni di a Vai su X

Tassa di soggiorno, i proventi per la promozione; Turismo: Grande partecipazione per l'incontro organizzato per approfondire le questioni legate all'imposta di soggiorno e conoscere la nuova piattaforma informatica per la gestione; Costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, finanziabili con i proventi dell'imposta di soggiorno.

Rebus proventi del turismo, Bonino chiede chiarezza sulla tassa di ... - Rebus proventi del turismo, Bonino chiede chiarezza sulla tassa di soggiorno Il presidente di Federalberghi all’assessore Bruni: “Già due rincari dal suo insediamento, ma come vengono ... Segnala lanazione.it