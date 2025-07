Taron e la pentola magica la recensione del classico Disney che sfiorò l' horror

Usciva a fine luglio del 1985 negli Usa uno dei lavori più problematici dei Walt Disney Animation Studios, Taron e la pentola magica, un flop che rischiò di fiaccare il morale della nuova generazione di artisti Disney. Ve lo raccontiamo nella nostra recensione, senza sottovalutarne il fascino decisamente peculiare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Taron e la pentola magica, la recensione del classico Disney che sfiorò l'horror

In questa notizia si parla di: disney - taron - pentola - magica

Il film che per poco non fece fallire la Disney - https://fumettologica.it/2025/07/taron-e-la-pentola-magica-disney-film/… Vai su X

Taron e la pentola magica, la recensione del classico Disney che sfiorò l'horror; Taron e la pentola magica, il film che per poco non fece fallire la Disney; 10 film Disney così spaventosi da non essere adatti ai bambini.

Taron e la pentola magica, la recensione del classico Disney che sfiorò l'horror - Taron e la pentola magica recensione per 40 anni di film animazione classico Disney The Black Cauldron da Chronicles of Prydain ... Segnala comingsoon.it

Taron e la pentola magica (1985): Recensione, trama e cast film - Taron e la pentola magica, Il 25° Classico Disney (che il 28/01/2021 ha raggiunto i trentacinque anni dalla prima distribuzione italiana) ebbe non pochi problemi quando uscì nelle sale ... Secondo locchiodelcineasta.com