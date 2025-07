Tari cartelle impazzite Il sindaco Bellesi rinvia la scadenza

VILLAFRANCA Rabbia per le bollette della nettezza urbana arrivate incomplete o addirittura non recapitate affatto. Sono stati in molti in questi giorni a recarsi in Comune a Villafranca sventolando la lettera di accompagnamento della Tari senza il modello F24. Quanto pagare e come? Il nervosismo ha generato confusione e frustrazione, soprattutto perché il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal pagamento: i contribuenti devono comunque versare l’importo tramite modello F24. Qualcuno ha pensato a presentare un‘istanza di autotutela al Comune allegando spiegazioni. Chi minaccia ricorso al giudice tributario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tari, cartelle impazzite. Il sindaco Bellesi rinvia la scadenza

