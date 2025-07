Taremi Inter sfuma la pista Botafogo | arriva la conferma dei brasiliani

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Mehdi Taremi sarà lontano dall’ Inter, ma non sarà neanche in Brasile. L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto e mai realmente entrato nei piani di Cristian Chivu, non vestirà la maglia del Botafogo. A chiarirlo è stato Leo Coelho, direttore sportivo del club brasiliano, che ai microfoni di Amazon ha spiegato come i contatti con l’entourage del giocatore siano rimasti su un piano puramente informativo e non abbiano mai portato a una vera trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

