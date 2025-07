Taremi il DS del Botafogo Coelho | Abbiamo parlato con gli agenti

Taremi lascerĂ l’Inter, ma resta da capire la destinazione. L’attaccante dell’Iran, corteggiato dal Botafogo, ha un ingaggio alto. Le parole del DS Coelho. CHIACCHIERATA CON GLI AGENTI – Il Direttore Sportivo del Botafogo, Leo Coelho, ha parlato della trattativa per Mehdi Taremi. Il club brasiliano ha deciso di mollare la presa, visto il grande ostacolo relativo all’ingaggio. Ecco le parole ad Amazon del DS: « Per quanto riguarda le trattative con Taremi, sono state molto preliminari. In realtĂ , si è trattato solo di una consultazione. Anche i suoi agenti hanno chiesto informazioni sulla possibilitĂ di un suo arrivo in Brasile, e loro hanno portato le loro condizioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, il DS del Botafogo Coelho: «Abbiamo parlato con gli agenti»

