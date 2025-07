Tappa di beach soccer a Tirrenia parla Alessandro Donati presidente del Lenergy Pisa

A una settimana dalla storica tappa di Tirrenia valida per il Campionato di Serie A Q8, parla il presidente del Lenergy Pisa BS, Alessandro Donati: “Siamo profondamente soddisfatti per l’esito della prima tappa di Serie A di Beach Soccer organizzata dal Lenergy Pisa BS. L’evento è stato un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: lenergy - tappa - pisa - beach

Beach Soccer, Tirrenia ospita la tappa decisiva della serie A. Tutti a tifare Lenergy Pisa Dal 17 al 20 luglio Litorale tirato a lucido per lo spettacolo del beach soccer https://sgq.io/52RWxVD Vai su X

? Il gol decisivo di David Ardil che ha dato la vittoria al Lenergy Pisa Beach Soccer contro il Cagliari Beach Soccer. Ripartiamo da qui. Oggi al... Vai su Facebook

Tappa di beach soccer a Tirrenia, parla Alessandro Donati presidente del Lenergy Pisa; A Tirrenia successo totale per il Lenergy Pisa Beach Soccer; Lenergy Pisa – Bologna 11-6. I nerazzurri chiudono con un trionfo la tappa a Tirrenia.

A Tirrenia successo totale per il Lenergy Pisa Beach Soccer - Si chiude in trionfo la tappa di Tirrenia per Lenergy Pisa, che regala ben undici gol a un pubblico ancora una volta straordinario e numeroso al CPO di Tirrenia. Da pisatoday.it

Lenergy Pisa Beach Soccer riabbraccia Datinha - la Nazione - Dopo la prima tappa del campionato di Serie A infatti, Lenergy Pisa Beach Soccer si prepara alla Euro Winners Cup, la Champions League del calcio sulla spiaggia, che metterà di fronte i ... lanazione.it scrive