«Provo dolore per Gaza, Netanyahu non ascolta nessuno e Hamas si fa scudo con i civili». Queste le parole, in un’intervista ad Avvenire, del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Se ci fosse qualcosa in grado di fermare Netanyahu, l’avremmo già fatto e deciso» spiega. E aggiunge: «Secondo noi l’unico modo per far vincere la pace fra Israele e Palestina è interrompere la guerra e tornare alla politica, alla diplomazia». «Le nostre parole sono ferme da mesi e le ribadiamo: la reazione di Israele è sproporzionata. Tel Aviv ha vinto la guerra, non c’è alcun motivo per continuare i bombardamenti che uccidono civili. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni, Salvini, Tajani, questo è un messaggio per voi. Come fate a dormire la notte?Senza aver detto una parola di condanna del genocidio a Gaza e verso il governo criminale di Netanyahu? Mentre l'esercito israeliano spara sui civili in fila per gli aiuti uman Vai su Facebook

Tajani: «Provo dolore per Gaza, la Palestina va costruita poi va riconosciuta. Non esiste ancora un unico stato

