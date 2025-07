Tagli al settore giovanile dell' Olimpia volley Una madre | Mia figlia ' esclusa' ma ci chiedono 500 euro

I l settore giovanile della Olimpia Teodora si restringe. Tuttavia, quando le giocatrici che non hanno trovato posto in under 14 o under 16 comunicano che andranno altrove, viene loro richiesto il pagamento di 500 euro per svincolarsi. È questo il cuore della questione che da qualche settimana. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: settore - giovanile - olimpia - euro

Settore giovanile Inter, i risultati del weekend - di Redazione Settore giovanile Inter, i risultati del weekend per le squadre nerazzurre. Ecco tutti i tabellini.

Sir Susa Vim Perugia, weekend di successi per il settore giovanile - Un weekend ricco di soddisfazioni e ottimi spunti per il futuro per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia! E’ stata una domenica intensa: oltre alle due squadre under 13 e under 17 maschili, che sono state impegnate nelle rispettive finali regionali, si è disputata anche una finale.

Cesena brilla al Gran Galà del Calcio 2025: Roberto Colacone premiato per il settore giovanile - Cesena protagonista del Gran Galà del Calcio 2025, tenutosi nella serata di lunedì 5 maggio allo Sheraton Parco de’ Medici di Roma ed organizzato dall’Adicosp (Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi), associazione che si propone di tutelare e valorizzare il ruolo dei direttori sportivi e collaboratori del mondo del calcio, promuovendone lo sviluppo tecnico e culturale.

Tagli al settore giovanile dell'Olimpia volley. Una madre: Mia figlia 'esclusa', ma ci chiedono 500 euro; Lo Special Team Under 19 l’ha fatto ancora: Campioni d’Italia!; Clinic per Allenatori del Settore Giovanile a Carugate sabato 22 febbraio. Le info per partecipare.

L’Olimpia under 19 domina la Next Gen - Il Giorno - Il settore giovanile dell’Olimpia Milano continua a mietere successi vincendo per il secondo anno di fila la Next Gen U19 a Brescia. Lo riporta ilgiorno.it

Terzo settore da valorizzare. Pronto un milione di euro a marzo - Nell’ottica di rafforzamento del Settore, in uscita a marzo un bando da un milione di euro che, come previsto dalla legge 3/23 mette a disposizione risorse per favorire la collaborazione tra ... Segnala ilrestodelcarlino.it