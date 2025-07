Tadej Pogacar trionfa al Tour de France 2025 è la quarta volta

Tadej Pogacar trionfa al Tour de France 2025. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates certifica ufficialmente il suo successo nella ventunesima e ultima tappa della Grande Boucle, la Mantes la Ville-Parigi (Campi Elisi), di 132.5 km. "A causa delle strade scivolose nei punti in ombra di Montmartre, è stato deciso, in accordo con i commissari dell’Uci e i rappresentanti delle squadre e dei corridori,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tadej Pogacar trionfa al Tour de France 2025, è la quarta volta

Folle spettacolo al Giro del Delfinato: Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel! - Chi l’avrebbe mai detto? Tornano i grandi fenomeni del World Tour al Giro del Delfinato e subito si mettono in mostra in una prima tappa che sulla carta doveva essere per velocisti.

Tadej Pogacar fa mea culpa: “Ho sbagliato il piano, ma sto preparando il Tour: ci mettiamo alla prova” - Tadej Pogacar ha faticato nella cronometro del Giro del Delfinato e ha perso 49 secondi dal belga Remco Evenepoel, che si è scatenato nella prova contro il tempo.

Giro del Delfinato 2025, Giro del Delfinato 2025, Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel - aggiudica la sesta tappa del Giro del Delfiinato, la Valserhône-Combloux di126,7km. A poco più di sette chilometri dalla conclusione la UAE Team Emirates-XRG alza l’andatura, Remco Evenepoel si stacca quasi subito per salire con il suo passo e quando tutto sembra pronto per il duello finale tra le due stelle lo sloveno, che sembra procedere in controllo, lascia sul posto Jonas Vingegaard, se ne va, raggiunge il fuggitivo e s’invola verso il traguardo rifilando una sonora batosta ai diretti rivali.

Tour de France 2025 Tadej Pogacar trionfa anche nella crono di Peyragudes! Jonas Vingegaard resiste a 36 Remco Evenepoel perde 239: Vai su X

Tadej Pogacar vince il Tour de France 2025 Il campione dell'UAE concede il bis un anno dopo e mette in bacheca il quarto Tour de France Vai su Facebook

