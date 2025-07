Tadej Pogacar farà la Vuelta? La risposta dello sloveno

Dopo averlo sostanzialmente dominato in lungo e in largo, Tadej Pogacar oggi celebra la vittoria del Tour de France nella tappa finale, quella che arriva (o meglio, ritorna dopo lo stop olimpico) a Parigi. E nel frattempo si concede a qualche buona dichiarazione dalla sala stampa. Così il campione sloveno: “ Se sento di essere vicino a vincere? Più o meno. Non voglio ancora dire nulla, voglio restare concentrato su domani. Manca un giorno e voglio tagliare il traguardo a Parigi con tutta la squadra. Cosa farò? Abbiamo una buona squadra, ma non sarà una classica. . Vedremo come ci sentiremo domani e come andrà il primo giro del circuito “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar farà la Vuelta? La risposta dello sloveno

Folle spettacolo al Giro del Delfinato: Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel! - Chi l’avrebbe mai detto? Tornano i grandi fenomeni del World Tour al Giro del Delfinato e subito si mettono in mostra in una prima tappa che sulla carta doveva essere per velocisti.

Tadej Pogacar fa mea culpa: “Ho sbagliato il piano, ma sto preparando il Tour: ci mettiamo alla prova” - Tadej Pogacar ha faticato nella cronometro del Giro del Delfinato e ha perso 49 secondi dal belga Remco Evenepoel, che si è scatenato nella prova contro il tempo.

Giro del Delfinato 2025, Giro del Delfinato 2025, Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel - aggiudica la sesta tappa del Giro del Delfiinato, la Valserhône-Combloux di126,7km. A poco più di sette chilometri dalla conclusione la UAE Team Emirates-XRG alza l’andatura, Remco Evenepoel si stacca quasi subito per salire con il suo passo e quando tutto sembra pronto per il duello finale tra le due stelle lo sloveno, che sembra procedere in controllo, lascia sul posto Jonas Vingegaard, se ne va, raggiunge il fuggitivo e s’invola verso il traguardo rifilando una sonora batosta ai diretti rivali.

AGGIUNGIAMO ALLA LUNGA LISTA ANCHE ERIC BOYER Tadej Pogacar e la UAE Emirates stanno dominando in lungo e in largo la scena di questo Tour de France 2025: incontrastati protagonisti, il Team saudita e il suo capitano sloveno hanno messo sin

