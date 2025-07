SWITCH DVR-Patches per Nintendo Switch | Registra Screenshot e Video in Qualsiasi Gioco! compatibile con fw 20.20

Se sei un giocatore Nintendo Switch che ama catturare momenti epici o trasmettere le tue partite, potresti aver incontrato limitazioni fastidiose. Alcuni giochi bloccano screenshot e registrazioni video, mentre altri mostrano messaggi di copyright invasivi. Fortunatamente, dvr-patches offre una soluzione! Queste patch compatibile con il firmware 20.2.0 (e versioni precedenti) permettono di sbloccare la registrazione video e gli screenshot in tutti i giochi, aggirando anche le restrizioni imposte dagli sviluppatori. Cosa Offrono le DVR-Patches?. Streaming e registrazione ovunque: Usa SysDVR per trasmettere anche giochi normalmente incompatibili. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] DVR-Patches per Nintendo Switch: Registra Screenshot e Video in Qualsiasi Gioco! compatibile con fw 20.2.0

In questa notizia si parla di: switch - nintendo - patches - registra

