Svolta delle Idf a Gaza | Tregua locale fino a nuovo avviso

Svolta di Israele nella Striscia di Gaza: sotto la pressione internazionale, il governo Netanyahu ha disposto la ripresa degli aiuti e annunciato tregue umanitarie per facilitarne la distribuzione: le Idf attuano un cessate il fuoco da stamani a stasera in diversi centri abitati dell'enclave palestinese. E nella notte hanno annunciato di aver già effettuato il lancio di 7 pallet di cibo. Uno avrebbe colpito una tenda ferendo 7 persone. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto alle famiglie degli ostaggi che gli Usa "devono cambiare strategia a Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Svolta delle Idf a Gaza: "Tregua locale fino a nuovo avviso"

Gaza, svolta militare: Israele approva la conquista e il mantenimento del territorio - Israele ha approvato un piano per ampliare in modo significativo l’offensiva militare contro Hamas nella Striscia di Gaza, nonostante le riserve espresse dal capo di stato maggiore, preoccupato per l’incolumità degli ostaggi ancora detenuti nel territorio.

Papa Leone XIV cosa ha detto oggi? Svolta sulle guerre («cessi il fuoco in Ucraina e a Gaza») e il richiamo a Wojtyla - Il nuovo Papa sta rivelando al mondo, giorno dopo giorno, il suo stile e la sua capacità di governo. Attento ai simboli, ai segnali da mandare all'interno della Chiesa e all'esterno,.

Nello stesso giorno in cui sembrerebbero essersi aperti alcuni timidi spiragli per una tregua a Gaza, alcuni esponenti del governo israeliano soffiano invece sul fuoco del conflitto che si è riacceso il 7 ottobre del 2023. Partiamo dal ministro della Giustizia, Yariv Vai su Facebook

