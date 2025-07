Surreale | l' arbitro ride e scherza con Hulk poi lo ammonisce

Episodio molto curioso con protagonista l'ex attaccante di Porto e Zenit Hulk. Il brasiliano, famoso per i suoi muscoli, attuale capitano dell'Atletico Mineiro, è stato ammonito così dall'arbitro uruguaiano Esteban Ostojich prima dei calci di rigore con cui i bianconeri hanno superato il turno preliminare della Copa Sudamericana contro i colombiani dell'Atletico Bucaramanga. Una lunga chiacchierata amichevole, con l'arbitro che sorride e stringe la mano al calciatore, per poi un istante dopo sventolargli in faccia il cartellino giallo. Divertito il telecronista, incredulo Hulk, il quale ha piĂą volte indicato le tempie, come a dire: "Questo è pazzo!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

