Supplenze docenti 2025 26 algoritmo analizza le preferenze nell’ordine inserito e associa la cattedra solo se disponibile in quel turno di nomina

Come funzionerĂ l'algoritmo che assegna le cattedre L 31 agosto o 30 giugno disponibili per l'anno scolastico 202526 agli aspiranti che presentano la domanda delle max 150 preferenze entro il 30 luglio ore 14? Le risposte dei consulenti tramite i Question time organizzati da Orizzonte Scuola e condotti giornalmente da Andrea Carlino.

Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze docenti: quante saranno nell'a.s. 2025/26? Si riuscirà a dimezzare quelle al 31 agosto grazie alle immissioni in ruolo? Quali sono i consigli utili per la compilazione della domanda in scadenza il prossimo 30 luglio ore 14? Risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale ANIEF.

Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 2025/26 a luglio: chi deve presentarla, per quali posti, ci sarà ancora l’algoritmo. 10 FAQ - Uno dei prossimi adempimenti per i docenti precari inseriti nelle GaE e GPS sarà la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, per l'assegnazione delle supplenze al 31 agosto o 30 agosto 2025 dell'anno scolastico 2025/26.

Supplenze GaE e GPS, domanda 150 preferenze: come si ordinano, come si compila sezione Legge 104, come funziona algoritmo. RISPOSTE AI QUESITI - Disponibile da oggi fino al 30 luglio ore 14.00 su Istanze online l'istanza Informatizzazione nomine supplenze per la domanda cosiddetta "delle max 150 preferenze".

