Supplenze da GaE e GPS 2026 come compilare la preferenza SPEZZONE Tutte le risposte

La domanda per la richiesta di supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2026 da parte degli aspiranti inseriti in GaE e e GPS presenta numerose insidie ma la preferenza SPEZZONE è sicuramente quella che dà più filo da torcere per chi sceglie di inserirla, possibilmente come preferenza residua, con o senza completamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: preferenza - spezzone - supplenze - compilare

Prosegue la procedura relativa alle 150 preferenze per l’assegnazione delle supplenze riservate agli aspiranti inseriti nelle GaE (Graduatorie ad... Vai su Facebook

VIDEO TUTORIAL | Domanda 150 preferenze GPS supplenze scuola 2025: guida completa alla compilazione online; Supplenze da GaE e GPS 2026, come compilare la preferenza SPEZZONE. Tutte le risposte; Supplenze Gps 150 preferenze, gli errori più comuni nella compilazione della domanda: ecco come evitarli.

Supplenze da GaE e GPS 2026, come compilare la preferenza SPEZZONE. Tutte le risposte - La domanda per la richiesta di supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2026 da parte degli aspiranti inseriti in GaE e e GPS presenta numerose insidie ma la preferenza SPEZZONE è sicuramente quella che dà ... Riporta orizzontescuola.it

Supplenze GaE e GPS 2025/26, domanda 150 preferenze: come ordinarle per cercare di ottenere la sede più gradita? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2025: la domanda per esprimere le max 150 preferenze (scuole, comuni, distretti, provincia) è presente su Istanze online fino al 30 luglio ore 14. Secondo orizzontescuola.it