Supplenze ATA non si può passare da collaboratore scolastico ad amministrativo dopo la presa di servizio Si può però attendere

Nel corso della diretta di Orizzonte Scuola TV del 21 luglio, Bartolo Cozzolino – assistente amministrativo ed esperto di normativa – ha fornito chiarimenti in merito alla possibilitĂ , per un collaboratore scolastico giĂ in servizio, di accettare incarichi di supplenza come assistente amministrativo o tecnico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: amministrativo - collaboratore - scolastico - supplenze

Da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo: possibile con supplenza. Per la mobilità verticale si passa dall’operatore - La mobilità verticale ATA segue quanto previsto dalla normativa contrattuale, la quale stabilisce che il passaggio da un’area all’altra possa avvenire solo verso l’area immediatamente superiore.

