La cancellazione della serie The Winchesters dopo una sola stagione evidenzia un aspetto fondamentale che il franchise di Supernatural deve considerare per eventuali reboot o spin-off futuri. La lunga e apprezzata storia di Supernatural, trasmessa per quindici stagioni sulla rete CW, ha raccontato le avventure dei fratelli cacciatori di mostri, Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), creando un legame profondo con il pubblico.

© Jumptheshark.it - Supernatural: l’errore da evitare nella stagione 16 dopo il flop dello spinoff