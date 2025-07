superman supera tutti i film di supereroi al botteghino del 2025

l’andamento del film “superman” al box office nel 2025. Il film Superman, diretto da James Gunn, ha conquistato la vetta tra i film di supereroi più redditizi del 2025, raggiungendo risultati significativi già nel suo terzo fine settimana di programmazione. Progettato come il punto di partenza per il nuovo universo DC, questa pellicola ha attirato un vasto pubblico e si sta imponendo come uno dei maggiori successi dell’anno. risultati finanziari e confronti con altri titoli. Nel corso della sua distribuzione nelle sale, Superman ha superato le performance di Thunderbolts, che aveva totalizzato circa $382,1 milioni a livello globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

