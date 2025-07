Superbike Toprak Razgatlioglu vince la Superpole Race del GP d’Ungheria Bulega 13°

Al Balaton Park Circuit va in scena la Superpole Race del GP d’Ungheria, valido quale ottavo appuntamento del Mondiale 2025 della Superbike: nei 10 giri sul circuito magiaro si impone con autorità il turco Toprak Razgatlioglu, che allunga in vetta alla classifica iridata visto il contestuale 13° posto di Nicolò Bulega. Parte bene Razgatlioglu, che gira alla prima curva davanti a Petrucci e Locatelli, mentre Bulega resta nelle retrovie, 11°, ma nel secondo giro Petrucci si prende la testa della corsa superando il turco, scavalcato poi anche da Sam Lowes e da Bautista. Il pilota anatolico nella quarta tornata si riprende la piazza d’onore alle spalle di Lowes, mentre continua ad essere in difficoltà Bulega, 12°. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Toprak Razgatlioglu vince la Superpole Race del GP d’Ungheria. Bulega 13°

In questa notizia si parla di: razgatlioglu - bulega - superbike - toprak

Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega - Si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu la seconda sessione di prove libere valida per il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Most.

Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta - Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike.

Superbike, a Cremona si sono visti i veri valori del Mondiale, questione tra Bulega e Razgatlioglu - Il round italiano del Mondiale Superbike 2025 ha partorito tre gemelli, ovverosia i risultati delle tre competizioni disputate tra sabato e domenica nell’autodromo di Cremona.

BULEGA ha ritrovato il sorriso dopo un venerdì difficile, anche se è stato sconfitto da Toprak Razgatlioglu in Gara 1 al Balaton Park: riuscirà a insidiare il turco domenica? #worldsbk #superbike #hungarianworldsbk #nicolobulega #ducati #corsedimoto Vai su X

Toprak Razgatlioglu ha dominato il sabato della Superbike a Donington, stampando prima la Superpole e poi imponendosi in Gara 1 su Nicolò Bulega, che vede adesso il suo primato nella classifica del Mondiale ridotto a soli 4 punti. È addirittura la decima vit Vai su Facebook

Superbike, Toprak Razgatlioglu vince la Superpole Race del GP d’Ungheria. Bulega 13°; Superbike in Ungheria, Gara 1: 70^ vittoria per Razgatlioglu, Bulega e Bautista a podio; Superbike, Toprak Razgatlioglu cannibale: ora vuole un altro traguardo storico.

Superbike in Ungheria, Gara 1: 70^ vittoria per Razgatlioglu, Bulega e Bautista a podio - Toprak Razgatlioglu vince Gara 1 a Balaton Park, in Ungheria, precedendo Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Secondo sport.sky.it

Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv GP Ungheria: vincerà Razgatlioglu anche in gara 2? (27 luglio 2025) - Diretta Sbk, Superbike streaming video tv GP Ungheria: dopo la conquista di gara- Si legge su ilsussidiario.net