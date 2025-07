Superbike oggi in tv GP Ungheria 2025 | orari Superpole Race e gara-2 programma streaming

Il nuovo circuito del Balaton Park ospiterĂ oggi la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d’Ungheria 2025, ottavo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Sul tracciato magiaro prosegue la sfida per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, separati attualmente in classifica generale da 9 punti in favore del turco. Il portacolori della BMW ha dominato gara-1 e partirĂ in pole position anche nella Superpole Race, con la concreta possibilitĂ di completare la terza tripletta consecutiva dopo Misano e Donington. Il ducatista emiliano dovrĂ effettuare un grande passo avanti per cercare di invertire il trend e restare in scia al campione del mondo in carica prima della lunga pausa estiva. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming

In questa notizia si parla di: superpole - race - gara - superbike

Superbike, Bulega vince la Superpole Race di Cremona! Allungo su Razgatlioglu nel Mondiale - Nicolò Bulega ribadisce la sua netta superiorità a Cremona e domina anche la Superpole Race del Gran Premio d’Italia, valevole come quarto round del Mondiale Superbike 2025.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della Superpole Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Scatterà dalla pole position Nicolò Bulega, vincitore ieri di gara-1.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega fa sua anche la Superpole Race, secondo Razgatlioglu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Bulega allunga nel Mondiale. 11.20 Prime 10 posizioni della Superpole Race: 1 Bulega, 2 Razgatlioglu, 3 Bautista, 4 Lowes, 5 Vierge, 6 Petrucci, 7 Locatelli, 8 Iannone, 9 Van der Mark, 10 Gardner.

SUPERBIKE - AL BALATON PARK LA SUPERPOLE È DI TOPRAK RAZGATLIOGLU Toprak Razgatlioglu partirà dalla prima casella in Gara 1 e in Superpole Race, avendo fatto registrare il tempo piÚ veloce nella Superpole al Balaton Park. A completare la pri Vai su Facebook

Toprak Razgatlioglu vince la Superpole Race di Donington in totale controllo e batte ancora Nicolò Bulega. A podio Sam Lowes #Superbike #WorldSBK #UKWorldSBK Vai su X

Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming; Superbike, per la prima volta al Balaton Park in Ungheria; SBK Ungheria: Razgatlioglu vince gara-1 e allunga su Bulega, secondo.

Diretta Sbk/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1! Secondo posto per Bulega (Gp Ungheria 2025) - Diretta Sbk, si è chiusa pochi minuti fa la diretta della Superpole di Superbike in vista del Gp di Ungheria, con Toprak davanti a tutti ... Lo riporta ilsussidiario.net

SBK Ungheria: Razgatlioglu vince gara-1 e allunga su Bulega, secondo - Bulega limita i danni con la seconda piazza davanti al compagno Bautista ... Come scrive motorbox.com