Suono tra le rovine della guerra Ahmad palestinese tra i profughi

di Marianna Grazi PRATOVECCHIO "La musica è un canale tra i popoli". Aeham Ahmad, 37enne siriano palestinese noto come pianista di Yarmouk per le sue esibizioni pubbliche nel campo profughi durante la guerra civile in Siria tra 2014 e 2015, sarĂ ospite il 27 luglio a Pratovecchio della FraternitĂ di Romena per l’incontro "Restare umani. Note di pace al tramonto" in chiusura di cartellone della rassegna Aspettando Naturalmente pianoforte. A guidare il dialogo con le giornaliste Francesca Mannocchi e Sara Lucaroni sarĂ lo scrittore Massimo Orlandi e a introdurre la serata il fondatore della FraternitĂ , don Luigi Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - "Suono tra le rovine della guerra". Ahmad, palestinese tra i profughi

