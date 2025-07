“Suoni dal Legno“ a Todi. Omaggio alla chitarra.

Tutto pronto per il ritorno di “Suoni dal Legno“, il tradizionale appuntamento estivo dedicato alla chitarra, in scena da domani a venerdì primo agosto nella Sala Vetrata (Voltoni dei Palazzi Comunali) e nella Sala delle Pietre. Arrivato alla XVII° edizione, il festival ha la direzione artistica di Emiliano Leonardi e Ugo Rizzoli e offrirà un viaggio nella storia della chitarra, dal manierismo viennese alle vette della musica contemporanea, passando per l’arte barocca. I concerti iniziano alle 21, l’ingresso è libero. Un omaggio alle musica rinascimentale, barocca e ottocentesca sarà offerto da tre giganti della storia della chitarra italiani: Giuliano Balestra atteso il 31 luglio, Francesco Taranto, domani nella giornata d’apertura con una chitarra dell’800, strumento progenitore della Chitarra moderna e Rosario Cicero (nella foto) che si esibirà il 29 con la chitarra barocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

