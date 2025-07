Sul Lago Maggiore arriva Risotto sotto le Stelle

Due serate all'insegna del buon cibo sul Lago Maggiore.A Baveno arriva infatti l'appuntamento con "Risotto sotto le Stelle", con lo chef Marco Sacco.Mercoledì 30 luglio, a Feriolo nell'area festa del Böcc, e mercoledì 20 agosto, a Baveno in piazza Marinai d'Italia, sono in programma due serate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

