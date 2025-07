Suicidio assistito il marito di Laura Santi | Volevamo un figlio ma sarebbe stato pericoloso Ora è veramente libera

«Il giorno prima di morire Laura ha voluto ripassare i posti in cui siamo stati: il Quebec, il Sudafrica, Rodi, Berlino a fatica, Rimini quando già non camminava, le Dolomiti». A parlare è Stefano Massoli, il marito di Laura Santi, la giornalista che ha scelto il suicidio assistito a causa della lunga sofferenza dovuta alla sclerosi multipla. «La nostra è stata una vita faticosa, una vita in ostaggio. Ma è stata anche piena, bella, intensa. Con Laura ho condiviso tutto e questo è l’amore. Lei ora è libera, io sono libero, anche di rompere le palle e per questo continuerò le sue battaglie», afferma in un’intervista a Viola Giannoli de la Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: laura - marito - santi - suicidio

Laura Mattarella al concerto di Jovanotti con marito e figlia, le foto del cantante: "Fortunati ad avere il suo babbo al Quirinale" - Durante una delle tappe del tour ‘Palajova’ a Roma, Jovanotti ha conosciuto Laura Mattarella, la figlia del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnata dal marito e da una dei suoi tre figli.

The Couple, Laura Maddaloni sul marito Clemente Russo e le figlie: la sorpresa in tv | Video Mediaset - Una bella emozione per Laura Maddaloni a The Couple – Una vittoria per due. La judoka parla della sua vita privata, dell’amore con il marito Clemente Russo e delle figlie.

Laura Santi, il marito: “Ora è finalmente libera. Continuerò la sua lotta” - Perugia, 23 luglio 2025 – “Laura è morta col sorriso nel cuore. Era serena e sereno lo sono anche io”.

Suicidio assistito, il marito di Laura Santi: «Volevamo un figlio, ma sarebbe stato pericoloso. Ora è veramente libera» Vai su X

Laura Santi, morta con il suicidio assistito ha lasciato un appello ai parlamentari italiani sulla legge. Un videomessaggio pubblicato dal marito sul profilo social della giornalista di Perugia. #ANSA Vai su Facebook

Il marito di Laura Santi: “Il nostro amore più forte della malattia. Sognavamo un figlio”; Suicidio assistito, il marito di Laura Santi: «Volevamo un figlio, ma sarebbe stato pericoloso. Ora è veramente libera; Laura Santi morta a Perugia, il marito Stefano Massoli svela le ultime parole della giornalista: Ciao, vita.

Suicidio assistito, il marito di Laura Santi: «Volevamo un figlio, ma sarebbe stato pericoloso. Ora è veramente libera» - Il raconto di Stefano Massoli dopo che la moglie è riuscita ad accedere al farmaco letale L'articolo Suicidio assistito, il marito di Laura Santi: «Volevamo un figlio, ma sarebbe stato pericoloso. Segnala msn.com

Suicidio assistito a casa, morta Laura Santi a Perugia - La giornalista perugina Laura Santi, 50 anni, è morta a casa sua, nel capoluogo umbro dopo essersi auto- Secondo ansa.it