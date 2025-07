sue storm svela tutto il suo straordinario potenziale nel marvel cinematic universe

l’evoluzione di sue storm nel Marvel Cinematic Universe. Nel recente film The Fantastic Four: First Steps, il personaggio di Sue Storm ha raggiunto un livello di potenza mai visto prima, evidenziando una trasformazione significativa rispetto alle versioni precedenti. Con l’ingresso ufficiale del Marvel Cinematic Universe (MCU) nella fase 6, nota come la ultima tappa della Saga del Multiverso, la famiglia più iconica dei fumetti Marvel si inserisce con forza nel panorama cinematografico. Questa nuova interpretazione presenta alcune differenze sostanziali rispetto alle incarnazioni passate, ponendo particolare attenzione alle capacità e alla crescita del personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

