Stuprano ragazza dopo aver immobilizzato il fidanzato in un casolare | arrestato 19enne a capo della banda

Una notte di terrore quella tra il 7 e l’8 luglio all’ex aeroporto Allegri di Padova, dove una ragazza ha denunciato di essere stata stuprata mentre il fidanzato veniva tenuto fermo e minacciato con un coltello da due complici. Protagonista dell’aggressione un 19enne di origini tunisine, ricercato da mesi dalla squadra mobile della polizia per una lunga serie di reati e ora arrestato proprio nello stesso casolare abbandonato dove avrebbe commesso la violenza. Secondo quanto ricostruito dalle autoritĂ , la vittima e il fidanzato, sarebbero stati aggrediti e derubati di documenti e soldi dopo essere stati sorpresi dai tre uomini durante un momento di intimitĂ . 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ragazza - fidanzato - 19enne - stuprano

