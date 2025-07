Striscia di Gaza il mondo è colmo di fascismo ma non scatta l' allarme

Fino a un paio di anni fa ero fiero di essere andato in visita ad Auschwitz, mi sembrava di avere svolto un servizio, ribellandomi con il mio corpo, con la mia presenza, alla cultura nazifascista e al pericolo del suo ritorno. Credevo di avere attraversato tre delle giornate piĂą significative.

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a Gaza, occupare totalmente la Striscia  e mantenere i territori conquistati.

Israele e il piano per occupare la Striscia di Gaza “a lungo” - Roma, 5 maggio 2025 – Continua a restare altissima la tensione sul fronte mediorientale. Dopo il missile lanciato dai guerriglieri houthi delle Yemen sull’ aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, la “promessa” di una risposta da parte del premier israeliano Bejamin Netanyahu (con l’Iran che dice di non aver avuto un ruolo nell’attacco), proseguono gli scontri a Gaza con il governo di Israele che ha deciso di espandere ulteriormente l’offensiva nella Striscia e di portarne avanti l’occupazione.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet c

Gaza, ucciso operatore della Croce Rossa; Media: folla assalta il sito umanitario a Rafah, operatori Usa in fuga | Hamas: A Gaza la distribuzione fallirĂ , ora offre cibo gratis; Daniel Maimon Toaff, ucciso a Gaza il capitano italo-israeliano: era il pronipote del rabbino Toaff.

Gaza, un video dell'Idf mostrerebbe il lancio di cibo nella Striscia - Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno diffuso domenica un video che mostra, secondo quanto riferito, lanci aerei di aiuti

C'è stato un minuscolo lancio aereo di cibo sulla Striscia di Gaza - Israele ha annunciato la sospensione dei bombardamenti e l'apertura di accessi per i rifornimenti via terra, ma la situazione per la popolazione resta gravissima