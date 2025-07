Strage sulla Torino-Milano imbocca l' autostrada contromano | quattro morti e un ferito

È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte. Lo rende noto il 118. Sul posto anche la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, un’auto guidata. 🔗 Leggi su Feedpress.me Š Feedpress.me - Strage sulla “Torino-Milano”, imbocca l'autostrada contromano: quattro morti e un ferito

In questa notizia si parla di: autostrada - torino - milano - quattro

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: scontro tra due auto, tratta chiusa - Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedÏ 20 maggio 2025, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco all'altezza dello svincolo di San Giorgio Canavese, in direzione della Valle d'Aosta.

Incidente stradale: violento scontro tra camion e furgone sulla Torino-Bardonecchia, autostrada chiusa - Incidente stradale lungo l’autostrada A32, autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio 2025, un tir e un furgone si sono scontrati all’altezza di Avigliana, in direzione della Francia.

Due incidenti sull'autostrada Torino-Milano al casello di Rondissone, quattro feriti e lunghe code - Due incidenti avvenuti in sequenza hanno messo in ginocchio la circolazione sull'autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo piemontese, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedÏ 26 maggio 2025, Si è trattato in entrambi i casi di tamponamenti.

In migliaia al corteo dal festiva Alta FelicitĂ . Poi due gruppi hanno preso di mira autostrada e il cantiere di Traduerivi Vai su Facebook

Scontro sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in incidente stradale; Grave incidente sull' autostrada Torino - Milano: 4 morti; Auto in contromano si scontra con un’altra sulla Torino-Milano: 4 morti e un ferito grave.

Auto contromano sull’autostrada Milano-Torino: quattro morti e un ferito grave all’altezza di Novara - Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, per un'auto guidata da un 70enne che ha imboccato contromano ... Segnala fanpage.it

Anziano contromano in autostrada: 4 morti sulla Torino-Milano - È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino- Si legge su msn.com