Strage le immagini ritrovate Nasce la mostra ’1980 agosto 2025’

Tutto comincia in un mercatino dell'antiquariato di Bazzano, dove Sergio Smerieri acquista uno scanner. Si rende presto conto che la presa usb conserva una chiavetta e, come accade solo agli oggetti cui è concessa una seconda vita, quello che custodisce ha un rilevante valore storico: sette immagini orfane, scattate nei giorni immediatamente successivi alla Strage di Bologna. Così nasce la mostra 1980 agosto 2025 che inaugura mercoledì alle 18 alla Galleria Studio Cenacchi. Macerie, soccorritori che ci camminano sopra, l'insegna del 'ristorante - bar - tavola calda' che ancora si regge al soffitto vacillante.

