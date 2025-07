Strage in montagna in un mese più di 80 i morti in Italia 5 i dispersi L’allarme del Soccorso Alpino

Tra il 21 giugno e il 23 luglio, in Italia sono stati 83 i morti per incidenti in montagna e 5 le persone disperse. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Strage in montagna, in un mese piĂą di 80 i morti in Italia, 5 i dispersi. L’allarme del Soccorso Alpino

In questa notizia si parla di: montagna - morti - italia - strage

Aliante precipita e si schianta sulla montagna, morti i due uomini a bordo. Tragedia in Trentino - L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato alle 13 da parte di un gruppo di escursionisti che si trovavano al bivacco Iellici su Cima Bocche

Soccorsi e drammi in quota, in soli sei mesi già 25 morti in montagna. Il perché secondo gli esperti - Lecco, 20 luglio 2025 – Duecentottanta missioni di salvataggio in sei mesi e mezzo, quasi 320 persone soccorse.

Alessandro Aresi e Giorgia Rota, chi erano i due ragazzi morti nella valanga in Svizzera: l'amore per la montagna, gli sport e le avventure. L'ultima foto - Amavano lo sport, le avventure, i viaggi. Ma proprio dal loro ultimo viaggio Alessandro Aresi e Giorgia Rota non sono piĂą tornati.

Strage in una chiesa, oltre 40 morti: "Attacco violentissimo" Vai su Facebook

#27luglio 1993, strage di via Palestro, Milano: un’autobomba provoca 6 morti e 12 feriti. 28 luglio, Roma: due attentati causano 23 feriti e danni ingenti a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio in Velabro. Le sentenze hanno decretato la matrice mafiosa de Vai su X

“Stava 1985”, una tragedia nata dal rapporto distorto tra l’uomo e la montagna; Dodici morti e due dispersi nel 2024 sulle montagne d'Abruzzo; Rapido 904, ferita aperta da 40 anni: «Non fu solo una strage di mafia».

Strage in montagna, in un mese più di 80 i morti in Italia, 5 i dispersi. L’allarme del Soccorso Alpino - Sono stati 83 in Italia i morti a causa di incidenti in montagna, il numero più alto degli ultimi anni. Da virgilio.it

Dellantonio: “83 morti in montagna in un mese. L’estate peggiore di sempre” - A lanciare l’allarme è Maurizio Dellantonio, presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), che in un’intervista al Corriere ... tg24.sky.it scrive