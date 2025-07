Strage di operai quattro indagati

Lavoro nero, mancato rispetto delle minime norme di sicurezza nell'incidente che ha provocato la morte di tre operai precipitati nel vuoto a Napoli dopo il ribaltamento del cestello sul quale si trovavano a piĂą di 20 metri d'altezza. Nessuna responsabilità è stata al momento individuata. Anche in vista della effettuazione delle autopsie ci sono, come atto dovuto, quattro indagati. Si tratta dell'amministratore di condominio, del coordinatore della sicurezza, del titolare della ditta per la quale lavoravano gli operai e quello della societĂ che ha noleggiato all'impresa la verticale che si è poi rotta.

Lecce, palazzina crolla durante lavori a Carmiano: estratti vivi dalle macerie quattro operai - (Adnkronos) – Una palazzina è crollata a Carmiano di Lecce durante lavori di ristrutturazione. Lo fanno sapere su X i vigili del fuoco che hanno soccorso quattro operai feriti, che erano rimasti sotto le macerie.

Crolla palazzina in Salento, quattro operai feriti - Carmiano, 5 maggio 2025 – Incidente sul lavoro in Salento. Quattro operai sono rimasti feriti nel crollo di una palazzina in ristrutturazione in via Ronchi a Magliano, frazione di Carmiano, in provincia di Lecce.

Furgone si scontra con un’auto e travolge due operai sulla carreggiata: quattro feriti gravi in ospedale - Venerdì pomeriggio un furgone e un'auto si sono schiantati a Fombio, in provincia di Lodi. Dopo lo scontro, il furgone ha investito due operai che stavano lavorando sulla carreggiata.

