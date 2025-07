Stefano De Martino consola Rocio Totti e Ilary si contendono ancora i Rolex Michelle Hunziker e l' epigenetica

Weekend tempo di gossip. C'è chi approfitta della separazione tra Bova e Rocio (Stefano De Martino), chi torna dal giovane ex (Wanda Nara), chi parla di giovinezza (Michelle Hunziker) e chi, invece, continua a farsi la guerra per i Rolex (Totti e Ilary). Wanda Nara e L-Gante insieme a Maiorca: ritorno di fiamma?. Dal tira e molla con Mauro Icardi (che l'ha denunciata per revenge porn) al lascia e poi riprendi con L-Gante, Wanda Nara sembra essere in fissa con gli amori tormentati. Dopo essersi detti addio alla fine del 2024 il giovane rapper argentino e Wanda si sono riavvicinati e a dirlo non è la stampa scandalistica sudamericana ma la coppia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stefano De Martino consola Rocio, Totti e Ilary si contendono (ancora) i Rolex, Michelle Hunziker e l'epigenetica

