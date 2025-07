Stazione di Verona Porta Nuova si fa bella per le Olimpiadi di Milano Cortina

Rete Ferroviaria Italiana ha presentato ieri, 24 luglio, importanti interventi di riqualificazione architettonica che interesseranno il fabbricato viaggiatori e le aree di accesso e distribuzione della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Una presentazione a cui hanno partecipato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dopo meno di tre anni, Eataly chiude il punto di Verona all'ex Stazione Frigorifera - Non c'è ancora una data ufficiale, ma sta per concludersi il tempo di Eataly a Verona. A meno di tre anni dall'apertura, il punto vendita inaugurato il 5 ottobre 2022 all’interno della stazione frigorifera degli ex Magazzini generali a Verona sud dal gruppo fondato da Oscar Farinetti, adesso.

