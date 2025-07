Stavolta davvero è l’ultima missione | lascio il Niger e mi porto le storie di chi guarda il mondo da Sud

Ogni volta mi dico che è l’ultima. L’ultima missione, l’ultimo Paese e l’ultimo popolo da lasciare. La storia si ripete e, senza saperlo o volerlo, cado nella stessa trappola. Si parte per un tempo, si vorrebbe e dovrebbe rimanere per sempre e poi, al solito, si torna. C’è una partenza in senso inverso. Dall’italico occidente al Sahel, dal Porto Antico di Genova alla porzione di Sahel riservata al Niger. Dalla sponda del Mediterraneo alla sponda del Sahara per un viaggio durato quattordici anni e qualche mese. Si passa, nel frattempo, dal Paese stampato sulla cartina geografica e dai confini ben definiti al Paese reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stavolta davvero è l’ultima missione: lascio il Niger e mi porto le storie di chi guarda il mondo da Sud

