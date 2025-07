Stato di Palestina tra i leader europei un dibattito fuori tempo massimo

Ci sono abitudini dure a morire. Come quella a ritenersi in potere di stabilire quali popoli abbiano il diritto di vivere liberi, o quella a tracciare su una mappa le . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it ¬© Cms.ilmanifesto.it - Stato di Palestina, tra i leader europei un dibattito fuori tempo massimo

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti ‚ÄúRiconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano‚ÄĚ. Lo chiede una mozione all‚Äôordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: ¬ęTrump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso¬Ľ - Il mestiere del pescatore a Gaza √® da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa [‚Ķ] The post Huckabee: ¬ęTrump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso¬Ľ first appeared on il manifesto.

"Io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l'obiettivo". Lo dice a Repubblica la premier Giorgia Meloni. #ANSA

La Francia riconoscer√† lo Stato di Palestina all'ONU a settembre, dice Macron; UE verso la revisione dell'accordo di associazione con Israele. - Aggiornamento del 20 Maggio delle ore 23:20; Guerra Israele Gaza, Macron: ‚ÄúRiconoscere Stato palestinese √® esigenza politica‚ÄĚ.

Il caso. Trump contro Macron, l'Italia divisa: cosa succede con lo ‚ÄúStato‚ÄĚ di Palestina - La mossa francese apre il dibattito sulle posizioni dei diversi Paesi rispetto a Israele. Segnala avvenire.it

Palestina, il no di Meloni e Salvini al riconoscimento dello Stato: "Controproducente ora" - Roma non seguirà l'esempio di Parigi e non riconoscerà lo Stato di Palestina, come invece farà la Francia durante ... Da iltempo.it