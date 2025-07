Star Trek | Starfleet Academy | Il trailer mostrato al Comic-Con

Paramount+ ha svelato al Comic-Con di San Diego il trailer ufficiale di Star Trek: Starfleet Academy, la nuova serie Trek in arrivo dal 2026. Con “ Discovery ” e “ Picard ” oramai terminate, e “ Strange New Worlds ” destinata a chiudere i battenti dopo la sua quinta stagione, l’universo televisivo Star Trek è pronto per entrare in un nuovo percorso narrativo, e Starfleet Academy è senza dubbio la novitĂ che forse occorreva allo zoccolo duro dei fan Trek per continuare a tenersi aggrappati a questo franchise. Il nuovo trailer mostrato al Comic-Con offre uno sguardo preciso a quello che Paramount+ si appresta a portare sul proprio catalogo dal 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star Trek: Starfleet Academy | Il trailer mostrato al Comic-Con

In questa notizia si parla di: trek - star - starfleet - academy

L’influenza di spock di leonard nimoy sulla crescita di un attore in star trek: discovery - Il legame tra il personaggio di Spock, interpretato da Leonard Nimoy in Star Trek: The Original Series, e la serie moderna Star Trek: Discovery rappresenta un elemento chiave per comprendere lo sviluppo del personaggio di Michael Burnham.

Star Trek Strange New Worlds 3×03: spiegazione del finale e i peccati klingon di Dr. M’Benga - La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds continua a sorprendere gli appassionati con episodi ricchi di colpi di scena e approfondimenti sui personaggi principali.

William shatner e il suo indimenticabile episodio horror prima di star trek - Il percorso artistico di William Shatner si distingue per una serie di interpretazioni che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare.

Becky Lynch sarà in Star Trek Starfleet Academy: una nuova foto la mostra sul set https://donnetralecorde.it/becky-lynch-sara-in-star-trek-starfleet-academy-una-nuova-foto-la-mostra-sul-set/?feed_id=12076&_unique_id=6885eaeba291d… Vai su X

Accademia della Flotta Stellare - Starfleet Academy | Bari Vai su Facebook

Star Trek: Starfleet Academy, svelato il trailer e il cast della nuova serie; Star Trek: Starfleet Academy – Rilasciato Il Trailer Ufficiale; Star Trek: Starfleet Academy – La Nuova Frontiera della Flotta Stellare arriva su Paramount+.

Star Trek: Starfleet Academy, svelato il trailer e il cast della nuova serie - Star Trek: Starfleet Academy, nuova serie della saga iniziata negli anni '60, ambientata nel 32esimo secolo, ha fatto il suo debutto al Comic- msn.com scrive

Star Trek: Starfleet Academy rivela le prime immagini ufficiali - Scopri le prime foto ufficiali di Star Trek: Starfleet Academy e preparati a esplorare cosa ci aspetta tra stringhe di comando e novità galattiche. Come scrive cinefilos.it