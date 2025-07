Star Trek | Starfleet Academy il primo trailer introduce Holly Hunter e i cadetti della Generazione Z

Nel teaser trailer svelato al Comic-Con, la nuova serie live-action introduce un gruppo di giovani cadetti alle prese con sfide, emozioni e sogni nell'universo di Star Trek. Il primo teaser trailer di Star Trek: Starfleet Academy è stato presentato in anteprima al Comic-Con di San Diego, rivelando un approccio decisamente nuovo rispetto al classico stile del franchise. La serie, prodotta da Paramount+, rappresenta il primo titolo live-action di Star Trek interamente incentrato su protagonisti appartenenti alla Generazione Z. Tra i volti noti nel cast figurano Holly Hunter, nei panni del Cancelliere dell'Accademia, e Paul Giamatti nel ruolo di un enigmatico antagonista alieno ricorrente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Trek: Starfleet Academy, il primo trailer introduce Holly Hunter e i cadetti della Generazione Z

