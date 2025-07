Una staffetta che unisce le città delle stragi: Milano, Brescia e Bologna. Piazza Fontana nel 1969 colpì al cuore il capoluogo lombardo segnando l’inizio di un periodo di violenza politica. A Brescia, piazza della Loggia 1974, una bomba a un comizio sindacale. Infine, la stazione di Bologna nel 1980, uno degli atti terroristici più gravi della storia italiana: 85 morti e oltre 200 feriti. La "staffetta" per tenere viva la memoria è partita venerdì da Liscate con l’accoglienza ufficiale della rappresentativa emiliana e l’apertura della retrospettiva fotografica "Per non dimenticare". "Con questo momento di memoria, come oramai da molti anni, anche il territorio vuole portare la propria vicinanza ai familiari e agli amici di chi ha perso la vita per mano dei terroristi negli anni più bui della nostra Repubblica - ha detto il sindaco Lorenzo Fucci, accanto ai colleghi della Martesana in fascia tricolore -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Staffetta tra le “città delle stragi”: "Siamo qui insieme per ricordare"