ST1 La prima donna sold Out al debutto e stasera replica a Milazzo

Quando un gruppo di persone, caratterizzate da talento e studio, si mettono insieme il risultato è sbalorditivo. Questo è accaduto venerdì scorso alla Grotta San Teodoro di Acquedolci, per il debutto dello spettacolo "ST1 La prima donna".Il testo di Marina Romeo, con il consueto stile forbito e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

