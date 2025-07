Sportello Antiviolenza | Presidio di Civiltà nelle Istituzioni

Sportello antiviolenza, un segnale forte delle istituzioni per proteggere e ascoltare chi subisce discriminazioni e abusi. Il tragico femminicidio di Pierpaola Romano, ufficiale di pubblica sicurezza presso la Camera dei Deputati, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e segnato un punto di non ritorno nel dibattito sulla violenza di genere. Il fatto che un luogo simbolo della democrazia non sia stato immune da un atto così brutale dimostra quanto sia urgente adottare strumenti concreti di prevenzione e contrasto. È una ferita che ci interpella tutti, come cittadini e come parte di una comunità politica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sportello Antiviolenza: Presidio di Civiltà nelle Istituzioni

In questa notizia si parla di: sportello - antiviolenza - istituzioni - presidio

