Sport in tv oggi domenica 27 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 27 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi le Universiadi, il tennis con i tornei ATP e WTA, il volley femminile con la Nations League, il ciclismo con il Tour de France, e tanto altro ancora. Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della quattordicesima tappa della stagione 2025: in programma c’è il GP della Cechia, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 27 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

