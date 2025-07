Spiaggia Bagno Elena liberata solo sulla carta pronte nuove azioni legali

Sole, mare e il panorama più bello del mondo hanno fatto per circa 49 anni la fortuna del Bagno Elena. L'indispensabile concessione per l'occupazione degli spazi è tuttavia scaduta e il Tar prima e il Consiglio di Stato dopo hanno dichiarato nulla quella provvisoria vantata dal gestore. Quel lido. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bagno Elena, fine di un'era: Trotta di Palazzo Petrucci vince il ricorso al Tar per le concessioni - L'espressione è soddisfatta e non nasconde la determinazione ad andare avanti. È Edoardo Trotta in persona, patron di Palazzo Petrucci, il primo a intuire le possibilità dell'alta ristorazione a Napoli e a portare in città una stella Michelin: "Bagno Elena deve chiudere", annuncia.

Bagno Elena, Palazzo Petrucci vince il ricorso sulle concessioni: “La spiaggia di Posillipo diventa libera” - Il Tar ha accolto il ricorso di Palazzo Petrucci e annullato la concessione temporanea dell'Autorità Portuale per il lido balneare.

Bagno Elena, respinto il ricorso al Consiglio di Stato: dovrà lasciare libero l'arenile - La Sezione Settima del Consiglio di Stato ha pronunciato oggi, 16 luglio, ordinanza n. 2614/2025 con cui conferma la decisione con cui, lo scorso 19 giugno 2025, su istanza di Palazzo Petrucci, il TAR per la Campania aveva annullato la concessione in proroga dell'arenile di Posillipo al Bagno.

Posillipo, la spiaggia torna libera: il Bagno Elena perde il ricorso. Ora la gara - L’Autorità portuale: “Gara in tempi rapidissimi” ... Da napoli.repubblica.it

Napoli, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Bagno Elena: la spiaggia torna libera in attesa della gara - Una delle spiagge più iconiche di Napoli, quella del Bagno Elena a Posillipo, torna ad essere libera. Lo riporta cronachedellacampania.it